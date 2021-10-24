Москва, 25 октября, 2021, 00:33 — ИА Регнум. Ряд новых ограничительных мер, введённых из-за роста заболеваемости COVID-19, вступил в силу в Москве. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.

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Прежде всего ограничения коснутся лиц пожилого возраста. Начиная с 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года жители Москвы старше 60 лет либо страдающие хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим по месту жительства или на даче. Работающие граждане из этих категорий могут оформить больничный. При этом прогулки и занятия спортом на свежем воздухе для граждан из названных категорий не ограничиваются.

Предполагается, что ограничительные меры коснутся почти 1,9 миллиона пожилых москвичей и около 600 тысяч людей с хроническими заболеваниями моложе 60 лет. При этом ограничения не коснутся вакцинированных и переболевших COVID-19 не раньше, чем полгода назад, граждан.

Граждане старше 60 лет и имеющие хронические заболевания не должны покидать место проживания, за исключением обращения к врачам за медицинской помощью, следования к месту работы, выгула домашних животных, занятия спортом и ещё в ряде случаев, специально оговоренных в указе мэра Москвы.

В период с 25 октября по 25 февраля все работодатели на территории Москвы должны перевести на удалённый режим работы не менее 30% сотрудников, в первую очередь из группы риска. Это требование не распространяется на работников стратегически важных отраслей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что согласно решению правительства России, во время нерабочих дней, который объявлены в России в период с 30 октября по 7 ноября, федеральные учреждения культуры, исключая театры и музеи, работать не будут.