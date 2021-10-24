Тирана, 24 октября, 2021, 23:02 — ИА Регнум. В Албании 24 октября сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 2600 пациентов выявили 444 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели в стране еще 315 пациентов.

Peter Chovanec Пальмы на набережной во Влёре, Албания

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В министерстве здравоохранения и социальной защиты страны заявили, что всего в Албании выявили 181 696 случаев заражения коронавирусом, 171 790 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2864 пациента в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них четверо умерли за последние 24 часа. В стране сохраняется высокий рост смертности — хоть и ниже, чем в соседней Северной Македонии.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 7032, из них 3495 приходятся на Тирану. На стационарном лечении находятся 164 пациента.