Скопье, 24 октября, 2021, 22:49 — ИА Регнум. В Северной Македонии 24 октября в результате исследования 2595 образцов выявили 227 новых носителей коронавируса. За прошедший день в стране умерли 16 пациентов с COVID-19.

Nedelkovski90 Скопье

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Каждые три дня в стране с населением в два миллиона умирает свыше 50 человек с коронавирусной инфекцией.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала эпидемии в стране выявили 199 766 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии 186 322 пациентов выздоровели. Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 7051.

Вакцинацию от COVID-19 прошло менее 50% взрослого населения Северной Македонии.