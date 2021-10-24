Лондон, 24 октября, 2021, 20:32 — ИА Регнум. Почти 40 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за последние сутки в Британии. Об этом 24 октября свидетельствуют данные правительства страны.

Коронавирус

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По последним данным, заражение коронавирусом в Британии было выявлено у 39 962 человек, общее число выявленных носителей в стране достигло 8 773 674.

Отмечается, что в Британии от COVID-19 за последние 24 часа скончались 208 пациентов, общее число жертв эпидемии достигло 139 533.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Британии выявили почти 45 тыс. носителей коронавируса.