Минск, 24 октября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 2044 и достигло 586 234. Об этом БЕЛТА сообщили 24 октября в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 586 234 человека с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 4515.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 558 850 человек вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 9 377 452 теста на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии было выявлено более 2 тыс. носителей SARS-CoV-2.