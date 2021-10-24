Москва, 24 октября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Министерство культуры России получит финансирование из резервного фонда правительства страны. Соответствующая информация опубликована на сайте кабинета министров.

В цирке

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Финансирование будет направлено на поддержку цирков страны, чьи доходы значительно упали из-за ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Принятие проекта распоряжения позволит компенсировать первоочередные расходы государственных цирковых организаций (выплата заработной платы, содержание имущественного комплекса, социальные выплаты, налоги и иные обязательные платежи) в условиях снижения их доходов в связи с ограничениями, введёнными из-за распространения новой коронавирусной инфекции», — отмечается в заявлении.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал ранее распоряжение о выделении финансирования на специальные социальные выплаты. Сумма составила 69 млрд рублей.