Москва, 24 октября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Жители Российской Федерации, которые планируют «хорошо встретить Новый год», должны приложить максимум усилий для борьбы с пандемией коронавируса уже сегодня. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

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«Чтобы хорошо встретить Новый год, мы (жители России) должны очень бережно отнестись к своему здоровью, — сказала Попова. — Главная сегодня задача — сократить количество контактов».

Глава Роспотребнадзора также добавила, что жителям России следует использовать предстоящие длинные выходные дни для того, чтобы пройти вакцинацию от COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, 24 октября федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за прошедшие сутки в Российской Федерации выявили 35 660 случаев заражения SARS-CoV-2.