Новосибирск, 24 октября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3054 пациента, в том числе 42 ребёнка. Об этом сегодня, 24 октября, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В отделениях реанимации находятся 310 человек, на ИВЛ — 48 пациентов», — говорится в оперативном сообщении.

Всего на территории области сделан 2 681 631 тест на коронавирус.