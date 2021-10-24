Новосибирск, 24 октября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 24 октября, за минувшие сутки был выявлен 281 случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 294 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались ещё тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 57 лет, 62 года, 72 года, 80 лет, 84 года, 87 лет и женщины в возрасте 52 года, 60 лет, 61 год, 63 года, 68 лет, 80 лет, 83 года. Всего в регионе умерли 3287 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 68 718 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 6429 детей; 52 967 пациентов полностью выздоровели (+45 за сутки).