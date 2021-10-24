Москва, 24 октября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Во время нерабочих дней, объявленных в России с 30 октября по 7 ноября, соревнования в стране, включая чемпионаты по футболу и хоккею, отменены не будут, однако вопрос о допуске на них зрителей будут решать местные власти. Об этом 24 октября заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Government.ru Дмитрий Чернышенко

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«Спортивные соревнования в нерабочие дни будут проходить, но формат допуска зрителей отличается от региона к региону, в зависимости от текущей ситуации с распространением COVID-19», — приводит его слова ТАСС.

Также вице-премьер РФ добавил, что организаторы спортивных мероприятий уже не первый сезон работают со специальными регламентами, получая согласования от Роспотребнадзора и выполняя все необходимые требования.

«Это касается ограничений по зрительской заполняемости, соблюдения социальной дистанции, обязательного использования средств индивидуальной защиты. На многих аренах допуск осуществляется только по QR-кодам. Поэтому болельщики, пришедшие на матчи, могут с соблюдением всех требований насладиться играми», — пояснил Чернышенко.

Кроме того, он уточнил, что также в этот период в России пройдут и международные соревнования, где будут выполняться требования не только федеральных органов власти, но и регламентов международных федераций.

«У России уже есть опыт организации международных мероприятий в подобных условиях, поэтому вопросы об отмене или переносе не рассматриваются», — отметил заместитель председателя правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время нерабочих дней, которые объявлены в России в период с 30 октября по 7 ноября, федеральные учреждения культуры, исключая театры и музеи, работать не будут.