Москва, 24 октября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации уточнило режим работы федеральных учреждений здравоохранения в период нерабочих дней. Соответствующее разъяснение было опубликовано сегодня, 24 октября, на официальном сайте правительства России.

В больнице

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В правительстве заявили, что федеральные медицинские учреждения на период нерабочих дней продолжат оказание высокотехнологичной и неотложной помощи.

Более того, медицинские организации в России продолжат круглосуточную работу в нерабочие дни.

Тех граждан России, которые не имеют документов о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции при госпитализации в федеральные медицинские учреждения будут тестировать на ковид экспресс-тестами.