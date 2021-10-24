Екатеринбург, 24 октября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Свердловской области за последние сутки зарегистрирован 31 смертельный исход от коронавирусной инфекции, сообщает 24 октября региональный оперштаб. С начала пандемии в регионе скончались 7258 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В COVID-центрах в тяжелом состоянии находятся 1112 человек. Из них 503 подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести находятся 8902 свердловчанина.

За сутки выписано 435 человек. В общей сложности от коронавирусной инфекции оправились 138 653 гражданина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число заразившихся коронавирусом c начала пандемии превысило 152 тысячи.