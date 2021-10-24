Екатеринбург, 24 октября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки выявлено еще 633 случая заражения коронавирусом. Из них 84 приходится на Екатеринбург — сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

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Суточный показатель заразившихся коронавирусом вырос на 7. Днем ранее было зафиксировано 626 случаев.

С начала пандемии в регионе выявили уже 152 593 случая заражения. Выздоровели уже 138 653 свердловчанина. Скончались 7258 человек.

Напомним, в Свердловской области неделя с 30 октября по 7 ноября объявлена нерабочей. Введён режим самоизоляции для людей старше 65 лет.