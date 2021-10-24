Москва, 24 октября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Во время нерабочих дней, который объявлены в России в период с 30 октября по 7 ноября, федеральные учреждения культуры, исключая театры и музеи, работать не будут. Об этом 24 октября сообщается в решениях правительства РФ по итогам прошедшего заседания.

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Уточняется, что 22 октября российское правительство провело обсуждение вопроса о реализации указа президента РФ Владимира Путина о введении в стране нерабочих дней.

«Федеральным учреждениям культуры, за исключением театров и музеев, приостановить функционирование в период нерабочих дней», — говорится в заявлении.

Также указывается, что театрам и музеям необходимо соблюдать связанные с пандемией коронавируса меры такие, как отслеживание наличия у посетителей QR-кодов, которые подтверждают факт вакцинации от COVID-19, а также запускать в помещение «в период нерабочих дней не более 50%, а после завершения нерабочих дней не более 70% посетителей от общей вместимости места проведения мероприятия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Российской Федерации за прошедшие сутки выявлены 35660 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.