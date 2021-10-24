Москва, 24 октября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Число пациентов в Москве, у которых COVID-19 протекает в тяжелой форме, увеличилось. Об этом 24 октября рассказала главный врач московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко в эфире телеканала «Россия 1».

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"Количество тяжелых, именно тяжелых, пациентов, оно двигается к 80−70% в зависимости от уровня госпиталя. Это уже очень большая цифра», — сказала она.

При этом главврач уточнила, что большая часть из тяжелобольных коронавирусной инфекцией — это люди старшего возраста, однако добавила, что средний возраст заболевших снизился и дети теперь болеют COVID-19 чаще.

Отметим, по данным оперативного штаба, за последние 24 часа в Москве было выявлено 5279 новых носителей коронавируса.