Симферополь, 24 октября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа на территории Крыма было выявлено 649 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за всё время пандемии. Об этом 24 октября сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, за 23 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 649 случаев новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в регионе достигло 91 997.

Кроме того, уточняется, что за это же время в Крыму от COVID-19 скончались 13 пациентов, и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 2882.

При этом отмечается, что на данный момент в регионе 77 919 человек вылечились от нового заболевания, 301 из которых — за последние 24 часа.

Отметим, сутками ранее в Крыму было выявлено 638 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что также на тот момент было самым большим числом за всё время пандмеии.