Москва, 24 октября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. За время пандемии коронавируса порядка 40% жителей России сменили сферу своей деятельности. Это 24 октября следует из данных опроса исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру», которые приводит РИА Новости.

За работой

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Уточняется, что исследование было проведено среди 1980 человек — мужчин и женщин от 18 до 55 лет, из которых большая часть (38%) — это люди в возрасте 35−44 лет.

«Эксперты выяснили, что почти 37% россиян стали работать в другой сфере в период борьбы с коронавирусной инфекцией», — говорится в результатах опроса.

Также отмечается, что главными причинами смены работы у опрошенных были проблемы с зарплатой (46%), сокращения и дополнительная нагрузка (по 20%), а также закрытие организации (14%).

В то же время указывается, что «более половины респондентов стали зарабатывать больше на новом месте работы и ничего менять больше не планируют».

При этом добавляется, что 43% участников опроса за это период получили дополнительное образование или прошли курсы переквалификации. Кроме того, 72% респондентов довольны сменой работы и 28% — недовольны.

Помимо того, сообщается, что наиболее часто люди уходили с работы в таких сферах, как бухгалтерия, финансы, банки, образование, наука, языки, продажи и розничная торговля, и в большинстве случаев они переходили в IT (11%), в сферу услуг (14%), в сферу транспорта или маркетинга (по 7%) или открывали свое дело (6%).

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября стало известно, что аморальный поступок работника или напряжённые отношения между ним и коллегами — самая распространённая причина увольнения в России.