Санкт-Петербург, 24 октября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга приняли решение ужесточить ограничения в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в городе. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Ужесточение ограничительных мер будет действовать с 30 октября и как минимум до 7 ноября.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург

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В постановлении губернатора сказано, что новые ограничительные меры будут действовать следующим образом:

В гостиницах и пансионатах постояльцев будут заселять только после предъявления QR-кода или отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19.

Посещение музее и театров возможно только при наличии QR-кодов, подтверждающих вакцинацию, или справок о медицинском отводе.

Временно закрываются для посещения бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы, катки и другие объекты развлечения и досуга, а также фитнес-центры. Закрываются букмекерские конторы и помещения тотализаторов. Закрываются зоопарки, кроме территорий, расположенных на открытом воздухе.

Временно закрываются салоны красоты (за исключением парикмахерских), косметические салоны, массажные салоны, СПА, солярии, бани, а также ветеринарные клиники (в них можно обратиться только за экстренной помощью).

Прекращают работу объекты розничной торговли, за исключением аптек, АЗС, объектов без торгового зала, также разрешена работа продовольственных магазинов и магазинов с товарами перво необходимости.

Временно останавливается работа заведений общественного питания, исключения составят только предприятия на вокзалах, АЗС, а также производственные столовые — весь остальной общепит будет работать только навынос или через доставку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России идет четвертая волна пандемии коронавируса. Суточный прирост числа выявленных случаев превысил 34 тысячи. В день от ковида умирает более тысячи человек.