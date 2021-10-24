Москва, 24 октября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Спад заболеваемости COVID-19 в России начнётся в начале декабря при условии соблюдения всех необходимых мер профилактики. Об этом 24 октября рассказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев в беседе с ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Специалист напомнил, что волны коронавируса длятся четыре-шесть-восемь недель, поэтому к середине ноября показатели заболеваемости ещё будут высокими, но рост уже прекратится. Снижение показателей заболеваемости начнётся с середины декабря, с наступлением первых заморозков.

Спад заболеваемости напрямую зависит от профилактических мер, одной из которых — самой грубой, но при этом действенной — является локдаун. Кроме того, на рост заболеваемости могут повлиять погодные условия и дисциплина в плане соблюдения личной гигиены и масочного режима.

Кроме того, Исаев отметил, что локдаун, несмотря на то, что является самой действенной мерой с медицинской точки зрения для остановки роста заболеваемости, при этом отрицательно сказывается на экономике, поэтому прибегать к нему чревато негативными последствиями. Специалист уточнил, что опыт других стран показал: работу по ограничению распространения заболевания можно выстроить и без жёстких карантинных мер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Роспотребнадзоре ожидают снижения заболеваемости COVID-19 к концу текущего года.