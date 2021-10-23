Лондон, 24 октября, 2021, 01:00 — ИА Регнум. Всех получивших приглашение на третью прививку призвал незамедлительно ревакцинироваться премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба главы правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Джонсон отметил, что британцы достигли «феноменального прогресса» в борьбе с коронавирусом, но напомним, что работа ещё не завершена и защита вакцины может ослабевать через полгода. Поэтому он призвал всех, кто уже получил приглашение на бустерную прививку, незамедлительно сделать её.

«Мы можем победить этот вирус, мы это сделаем, но лишь в том случае, если мы будем прислушиваться к ученым и заботиться друг о друге», — добавил Джонсон.

В Великобритании сделать бустерную прививку от COVID-19 в настоящее время могут жители страны старше 50 лет, медработники, сотрудники домов престарелых, люди с хроническими заболеваниями. Ревакцинация доступна для тех, кто сделал вторую дозу прививки не раньше, чем полгода назад.

В Великобритании одобрены для вакцинации препараты производства компаний Pfizer и BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca, а также американской фирмы Moderna.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидер союза врачей в Великобритании обвинил правительство в халатности за отказ вводить усиленные меры против распространения коронавируса.