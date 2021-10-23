Санкт-Петербург, 23 октября, 2021, 23:02 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, курирующая в Смольном сферу образования, подробно разъяснила на своей странице в соцсети, как будут работать образовательные учреждения города в условиях федеральной нерабочей недели и новых жёстких ограничений, вводимых с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

Edu.gov.ru Ирина Потехина

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Как уже сообщалось, петербургские школьники уйдут на каникулы 25 октября и вернутся к занятиям только 8 ноября, то есть будут отдыхать две недели.

В период нерабочих дней — с 30 октября по 7 ноября — согласно требованиям Роспотребнадзора и Смольного изменится деятельность образовательных организаций Санкт-Петербурга. Об этих изменениях и рассказала 23 октября на своей странице в соцсети Ирина Потехина:

1) в нерабочую неделю во всех детских садах будут работать дежурные группы. В них смогут привести детей все родители, чьи предприятия продолжат функционировать.

2) Все организации дополнительного образования на эти дни переводятся на дистанционный режим. «Чтобы разорвать цепочку заражений <…> детям нужно остаться дома и не приходить в смешанные коллективы», — пояснила Потехина.

3) Отменена осенняя смена в детских лагерях, а также работа городских лагерей в школах. «Причина та же: смешанные коллективы увеличивают риск заражения», — заметила чиновница.

4) Дистанционный режим вводится в колледжах, где в эти дни нет каникул. «Рекомендовано изменить расписание, сделав упор на теоретические занятия, а практику перенести на другие недели», — уточнила вице-губернатор.

5) Все педагоги в школах и колледжах переходят на удаленный режим. Руководители образовательных организаций имеют право, при необходимости, могут оставить на рабочих местах не более 30% сотрудников.

По словам Ирины Потехиной, вводимые в Петербурге и стране новые ограничения объясняются тем, что «ресурсы медицинских организаций — не бесконечны, а силы врачей — на исходе».

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Она призвала всех брать пример с петербургских педагогов, среди которых процент привитых от коронавируса значительно выше, чем в среднем у населения.

«Если процент вакцинированных в городе хотя бы приблизится к доле учителей, сделавших прививку, следующих ограничений нам удастся избежать», — резюмировала вице-губернатор Петербурга.