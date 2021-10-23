Санкт-Петербург, 23 октября, 2021, 20:57 — ИА Регнум. В Петербурге после решения о введении с 1 ноября системы QR-кодов продолжает нарастать спрос на вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщает 23 октября городской комитет по здравоохранению.

Дарья Драй ИА REGNUM Центр вакцинации в ТЦ

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За предыдущие сутки — то есть в пятницу, 22 октября, — первым компонентом вакцины в Петербурге были привиты 19 578 человек. А всего в этот день, вместе со вторым компонентом и ревакцинацией, было выполнено 25 420 инъекций.

Для сравнения: 21 октября было сделано 22 767 инъекций. Таким образом, за сутки число прививок от коронавируса в городе возросло почти на 12%.

«Рекордсменом является пункт вакцинации в «Галерее» — там число ежедневно прививаемых выросло до 600−700 человек в сутки. Еще недавно оно было вдвое меньше», — отметили в комздраве.

Как сообщают наблюдатели, в ТЦ «Галерея», где развернут крупнейший пункт вакцинации, весь день стоят очереди из желающих поскорее привиться.