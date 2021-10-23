Новосибирск, 23 октября, 2021, 19:43 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 23 октября, за минувшие сутки было выявлено 294 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 282 случая.

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«Скончались ещё девять пациентов: мужчины в возрасте 73 года, 74 года, 76 лет, 92 года и женщины в возрасте 60 лет, 71 год, 80 лет, 81 год, 83 года. Всего в регионе умерли 3274 человека», — сообщает оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 68 437 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 6376 детей; 52 922 пациента полностью выздоровели (+152 за сутки).