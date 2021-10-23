Донецк, 23 октября, 2021, 19:26 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) с 25 октября будет разрешено посещение кинотеатров, театров, музеев, библиотек, концертных организаций и центров, клубных учреждений лишь при условии заполнения не более 50% посадочных мест и наличия у посетителей соответствующих документов. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», говорится в указе №321 главы ДНР Дениса Пушилина.

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В документе уточняется, что нужно располагать одним из трех документов в бумажном виде (о перенесенном заболевании, вызванном COVID-19; о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19; о наличии отрицательного результата лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР) для того, чтобы попасть в обозначенные выше учреждения.

Отмечается, что при посещении заведений общепита, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров данные документы не обязательны.

Как передавало ИА REGNUM, 23 октября украинский минздрав сообщил, что за истекшие сутки на Украине было выявлено 23 229 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2.