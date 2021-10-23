Новосибирск, 23 октября, 2021, 19:25 — ИА Регнум. В Сибири продолжается ревакцинация сотрудников военных комиссариатов от коронавирусной инфекции. Первым и вторым компонентом вакцины «Спутник V» вакцинировано более 96% сотрудников, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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«Исключение составляют недавно перенесшие заболевание или имеющие медицинский отвод, или медицинские противопоказания», — уточнили в ЦВО.

Отмечается, что к ревакцинации допускаются граждане, полностью привитые до 1 января 2021 года, а также переболевшие COVID-19, но имеющие низкие показатели антител. Ревакцинация проводится на добровольной основе с письменного согласия граждан.