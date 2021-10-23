Минск, 23 октября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 2079 и достигло 584 190. Об этом БЕЛТА сообщили 23 октября в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Коронавирус

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«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 584 190 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 4499.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 556 496 человек вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 9 335 239 тестов на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии было выявлено более 2 тыс. носителей SARS-CoV-2.