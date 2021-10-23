Новосибирск, 23 октября, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть находится в ковидном госпитале с коронавирусом. Об этом сообщают «НГС Новости» со ссылкой на свой источник, работающий в мэрии города.

Анна Алябьева ИА REGNUM Анатолий Локоть

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«Пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов не ответил на звонки и сообщения в течение дня. Вице-мэр Анна Терешкова не стала подтверждать или опровергать эту информацию, пояснив, что комментировать здоровье мэра считает «некорректным», — уточняет СМИ.

Отмечается, что в медицинском учреждении глава Новосибирска лежит с 20 октября.