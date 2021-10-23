Москва, 23 октября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) считает необходимой обязательную вакцинацию всех священнослужителей от коронавируса. Об этом он заявил в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

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«Я лично думаю, что для священнослужителей вакцинация должна быть обязательной, поскольку священнослужитель находится в постоянном контакте с очень большим количеством людей — за исключением, конечно, тех случаев, когда имеются медицинские противопоказания. Но у нас в церкви, как и в государстве, в целом, принят такой подход, что мы не обязаны вакцинироваться», — сказал митрополит.

Напомним, что в России сложилась двойственная ситуация с вакцинацией. Федеральные власти не раз указывали на то, что акцинация против коронавируса — дело добровольное и делать её обязательной федеральный центр не собирается (по крайней мере пока). Однако региональным властям разрешено объявлять обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан. Это фактически делает вакцинацию обязательной для очень большого количества граждан — если они откажутся от вакцинации, то им грозит потеря работы. Кроме того, невакцинированные граждане фактически становятся пораженными в некоторых правах — им запрещается посещать определенные общественные места и заведения, в ряде регионов невакцинированных заставляют сидеть по домам.