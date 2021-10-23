Курск, 23 октября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. В Курской области нерабочие дни с сохранением заработной платы объявлены с 25 октября по 7 ноября. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

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Продолжат работу больницы и поликлиники, органы власти, предприятия непрерывного производственного цикла и оборонные предприятия, аптеки, экстренные службы, ремонтные и строительные организации, банки, почта, нотариусы, ведомственные столовые, учреждения науки и образования, гостиницы, ветеринарные клиники, СМИ, транспортные предприятия и общественный транспорт. Также неделя будет рабочей для организаций, участвующих в переписи населения и работающих в дистанционном режиме.

Общепит вне торговых центров работает по QR-кодам, если персонал вакцинирован. В таких же условиях продолжат работать организации розничной торговли продовольственными товарами, зоотоварами, продуктами детского питания, детской обувью и детской одеждой, а также организации розничной торговли непродовольственными товарами вне ТЦ. Органы ЗАГС продолжат выдавать свидетельства о рождении и смерти, а также регистрировать акты гражданского состояния по ранее поданным заявлениям. МФЦ работают по предварительной записи. Фитнес-клубы и фитнес-центры будут работать при соблюдении ранее установленных ограничений. На спортивных соревнованиях не должны присутствовать зрители.

Сотрудников старше 60 лет рекомендовано перевести на удалённый режим работы. Вузам и профессиональным образовательным организациям также рекомендовали учиться дистанционно. Для лиц старше 65 лет, не прошедших вакцинацию, действует режим самоизоляции.