Москва, 23 октября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Пятый день подряд в России суточная смертность от последствий коронавирусной инфекции бьет рекорды — от COVID-19 в стране умирает более тысячи человек в день. Сегодня, 23 октября, от ковида скончались 1075 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Напомним, что 16 октября впервые суточная смертность от ковида перевалила за тысячу человек. Затем суточная смертность немного снизилась, но с 19 октября вновь пошла вверх.

По методике подсчета федерального штаба по борьбе с коронавирусом с начала пандемии в России скончались 229 528 человек. Если использовать методику Росстата, в которой учитываются те смерти, которые наступили от другого заболевания, осложнившегося из-за COVID-19, и случаи, когда коронавирус обнаружили уже после смерти, то пандемия коронавируса унесла жизни 417,6 тысяч человек.