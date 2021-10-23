Берлин, 23 октября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. В Германии к 23 октября недельный показатель заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достиг рекордных с мая 2021 года значений — 100 случаев заражения на 100 тысяч населения. Об этом сообщили в Институте Роберта Коха, который ведет в ФРГ статистику по коронавирусу.

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При этом неделей ранее этот показатель составлял 67,7 случаев на 100 тысяч населения. По словам представителя министерства здравоохранения Германии Оливера Эвальда, увеличение количества зараженных отмечается практически в каждой возрастной группе.

Стоит отметить, что в Германии полностью вакцинировано 66% населения (почти 55 млн человек). Хотя бы одну дозу вакцины получили 57,5 млн человек (69% населения).