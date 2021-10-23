Санкт-Петербург, 23 октября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. В последние сутки в Петербурге выявили 3360 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 23 октября в городском оперштабе. Это на 127 человек больше, чем в предыдущие сутки. Также за сутки было зафиксировано 67 летальных исходов — столько же было и сутками ранее.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи в Петербурге

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За истекшие сутки в Петербурге с инфекцией COVID-19 в больницы поступили 572 пациента, это на 30 человек больше, чем в предшествующие сутки. В стационарах Петербурга, перепрофилированных на лечение COVID-19 и внебольничных пневмоний, сегодня лечатся 7683 пациента, это на 16 человек меньше, чем было в предыдущие сутки.

В реанимациях коронавирусных больниц Петербурга находятся 756 пациентов (+31 к показателю предыдущих суток), в том числе 397 больных подключены к аппаратам ИВЛ (+4 за сутки).

В Северной столице по-прежнему развернуто 9488 коронавирусных коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. На 23 октября свободны 37,46% таких коек (относительно норматива Минздрава России).

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге находятся 37 663 пациента, это на 565 человек больше, чем сутками ранее. Еще 5829 человек находятся на домашнем карантине, 80 человек — в обсерваторе.

За последние сутки коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за сутки незначительно уменьшился и составляет на сегодня 1,03 единицы (от норматива Роспотребнадзора, равного 1 единице). Эта цифра показывает, сколько человек в среднем заражает один заболевший COVID-19 до своей изоляции.

Всего в Петербурге за время пандемии выявлено 683 103 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Из числа заболевших выздоровели 623 226 человек. Скончались от последствий инфекции 23 296 человек.