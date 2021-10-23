Екатеринбург, 23 октября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. На Среднем Урале зарегистрировано ещё 34 смертельных исхода от коронавирусной инфекции, сообщает 23 октября оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии в регионе скончались уже 7227 человек.

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На данный момент в COVID-центрах в тяжелом состоянии находятся 1034 человека. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 499 граждан. В состоянии средней тяжести находятся 8834 пациента.

За сутки из клиник выписали 429 человек. 138 218 свердловчан выздоровели с начала пандемии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число заразившихся в регионе приближается к отметке в 152 тысячи человек.