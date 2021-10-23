Екатеринбург, 23 октября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки выявлено ещё 626 случаев заражения коронавирусом. Из них 97 зафиксированы в Екатеринбурге, сообщает 23 октября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял 619 случаев. Этот показатель на 7 меньше, чем по состоянию на 23 октября.

Всего с начала пандемии в Свердловской области, по данным штаба, выявили 151 960 случаев. В регионе уже вылечились 138 218 человек, скончались от ковида 7227 граждан.