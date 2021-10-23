Санкт-Петербург, 23 октября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Врач и четыре медсестры поликлиники Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. Академика И.П. Павлова задержаны за фиктивную вакцинацию клиентов от коронавирусной инфекции. Об этом 23 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Минобороны России Вакцинация

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Сотрудники Экономической полиции установили преступную схему по фиктивной вакцинации населения от COVID-19 за плату. В организации аферы подозреваются пять сотрудников медучреждения: один врач и четыре медицинские сестры.

«После исполнения фиктивной вакцинации, неиспользованный препарат уничтожался, после чего заполнялись все необходимые документы на пациентов. При этом сведения о вакцинации, как и положено, отражались в электронном сервисе «Госуслуги», — заметили в ведомстве.

В отношении сотрудников поликлиники возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). В настоящее время устанавливаются все эпизоды и участники противоправной деятельности.