Москва, 23 октября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 37 678 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что 37 678 новых случаев выявлены во всех 85 регионах России. Это рекордный показатель с начала пандемии коронавируса в России. За сутки от последствий коронавируса скончались 1075 человек — это также максимальная суточная смертность от ковида в России с начала пандемии. Выздороветь от COVID-19 за сутки смогли 26 077 пациентов.

В Москве за сутки выявили 7803 новых случая заражения — это на 363 меньше, чем накануне. В Санкт-Петербурге — 3360, в Московской области — 2783.