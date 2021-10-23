Сысерть, Свердловская область, 23 октября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Свердловской области впервые выявлен случай обмана пожилого человека под предлогом вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Pixabay.com Коронавирус

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Преступление было совершено 22 октября днём в Сысертском районе. К женщине 1938 года рождения явились две гражданки, которые представились сотрудницами медицинской организации. Пока одна убеждала её привиться от коронавируса, вторая похитила 500 тыс. рублей, отложенные на «чёрный день». Затем воровки пообещали женщине, что к ней приедет прививочная бригада, и скрылись.

Пострадавшая вскоре догадалась об обмане и обратилась в полицию. Личности воровок устанавливают. А Горелых призывает свердловчан проверять в организациях, представителями которых представляются визитёры, работают ли у них такие сотрудники, и лишь после этого впускать их в жилище.