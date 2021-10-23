Москва, 23 октября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Рекомендации по режиму работы предприятий общепита и торговли во время нерабочих дней, которые введены в России с 30 октября по 7 ноября из-за неблагополучной эпидемической ситуации, не направляло в регионы страны министерство промышленности и торговли РФ. Об этом 23 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Рекомендации регионам действительно разрабатывались, однако в итоге не были одобрены, было принято решение их не выпускать», — рассказали в ведомстве.

Также в Минпромторге уточнили, что в СМИ попала рабочая версия такого документа, который не стали направлять в регионы.

При этом в указанной версии документа содержались рекомендации о входе в непродовольственные магазины и в заведения общепита по QR-кодам, а фудкортам разрешалось работать навынос. Кроме того, продовольственным магазинам, операторам интернет-торговли и сервисам доставки в проекте разрешалось работать без ограничений при соблюдении масочного режима и безопасной дистанции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что международный фестиваль короткометражных фильмов shnit Worldwide Shortfilmfestival в Москве завершится досрочно из-за введённых ограничений в работе кинотеатров.