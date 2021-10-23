Москва, 23 октября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Разрешение на проведение одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19 дал Минздрав России. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

(сс) qimono Вакцинация

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"Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа. Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что взаимодействие вакцин от гриппа и COVID-19 было изучено в ходе доклинических исследований, показавших, что при одновременном введении указанных препаратов их иммуногенность не снижается.

Кроме того, отмечается, что в случае одновременного введения двух вакцин прививки будут делаться в разные части тела.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября глава департамента по обеспечению глобальной готовности к особо опасным инфекциям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сильви Бриан заявила, что исследования показали, что одновременное применение вакцин от гриппа и коронавируса является безопасным.