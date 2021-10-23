Москва, 23 октября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Период нерабочих дней, который введен в РФ с 30 октября по 7 ноября, не скажется на перечислении пенсионных выплат. Об этом 23 октября рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

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Как рассказали в ПФР «Российской газете», сотрудники финансовых и доставочных организаций будут работать, однако может измениться график клиентских служб фонда и потому гражданам лучше уточнить графики работы его отделений.

Также отмечается, что «Почта России» в этот период будет работать в обычном режиме, за исключением 3 ноября, когда они закроются на час раньше, 4 ноября — праздничный день и они работать не будут, и 5 ноября, когда отделения станут работать по графику субботы.

«Актуальный график работы отделений можно найти на сайте компании pochta.ru и в мобильном приложении», — добавили в «Почте России» и указали, что в регионах почтальонами пенсии и пособия будут доставляться по расписанию, которое согласовано с региональными отделениями ПФР.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней из-за неблагоприятной эпидемической обстановки с COVID-19.