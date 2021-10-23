Москва, 23 октября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Международный фестиваль короткометражных фильмов shnit Worldwide Shortfilmfestival в Москве завершится досрочно из-за введённых ограничений в работе кинотеатров. Об этом сообщается на сайте смотра.

Rocco Lucia Кинофестиваль

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Фестиваль shnit Worldwide Shortfilmfestival открылся в Москве 21 октября. Планировалось, что показы в рамках фестиваля в нескольких кинотеатрах Москвы продлятся до 31 октября. Однако из-за ухудшения эпидемиологической ситуации власти Москвы объявили о закрытии кинотеатров с 28 октября по 7 ноября.

«В связи с последними изменениями оффлайн показы с 28 октября мы перенесем на онлайн-платформу», — сообщают организаторы.

Фестиваль короткометражных картин shnit Worldwide Shortfilmfestival проводится с 2003 года. В 2021 году смотр проходит одновременно в семи странах мира.