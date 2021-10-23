Екатеринбург, 23 октября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В Свердловской области предприятиям общественного питания и торговым комплексам всего лишь рекомендовано ввести для посетителей QR-коды. Об этом говорится в новой редакции указа губернатора о режиме повышенной готовности.

(сс) OpenClipart-Vectors QR-код

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Также в числе таких организаций оказались те, которые работают в сфере развлечений и спорта. Сделать это предлагается с 30 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, для кинотеатров, театров, салонов красоты и некоторых других организаций допуск посетителей по QR-кодам будет обязательным. Впрочем, их можно заменить справками из больницы.