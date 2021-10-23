Нью-Дели, 23 октября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 16 326 случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Индии. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Индии с начала пандемии коронавируса выявлено 34 159 562 случая заражения опасной инфекцией. За последние 24 часа от последствий заболевания COVID-19 скончалось 666 человек. Общее количество летальных исходов в стране среди пациентов с подтверждённым COVID-19 составило 453 708 случаев.

При этом в Индии около 75% взрослого населения получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса. Всего в стране сделан миллиард прививок от COVID-19, примерно 30% взрослого населения Индии привито двумя компонентами вакцины.