Новосибирск, 23 октября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В Новосибирской области активно проводится вакцинация от коронавируса профессиональных групп. За неделю, с подписания соответствующего постановления главного санитарного врача, темпы вакцинации увеличились в несколько раз, заявили в правительстве региона.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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По данным заместителя министра здравоохранения области Лады Шалыгиной, с 12 октября отмечается значительное увеличение темпа вакцинации. На 22 октября — рост более чем в три раза, регион вышел на показатель 10,5 тысячи человек в день.

Отметим, что в настоящее время развернуто 93 пункта вакцинопрофилактики, а также сформировано 26 мобильных пунктов и 98 мобильных прививочных бригад.

Напомним, что с 12 октября постановлением главного санитарного врача по Новосибирской области введена обязательная вакцинация сотрудников предприятий, выполняющих работы и оказывающих услуги населению.