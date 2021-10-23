Москва, 23 октября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. К концу текущего года показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, вероятно, станут более стабильными. Об этом 23 октября рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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"Вероятно, к концу года цифры будут более спокойными», — приводит ее слова РИА Новости.

При этом накануне в России за сутки был выявлен 37 141 носитель коронавируса, что стало новым самым большим числом за все время пандемии.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Свердловской области после заражения коронавирусом ушёл из жизни настоятель храма во имя свт. Николая Чудотворца г. Тавды протоиерей Сергий Циммер.