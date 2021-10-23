Екатеринбург, 23 октября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. В Екатеринбурге всё же состоялся фестиваль «Ночь музыки», перенесённый ранее с июня из-за ситуации с коронавирусом. В этот раз подъём заболеваемости не стал помехой для его проведения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Концерты прошли на нескольких площадках города. Среди них Дворец игровых видов спорта, «Ельцин-центр» и другие. Как правило, перед входами образовались длинные очереди. А на некоторых площадках зрители были без масок и без соблюдения санитарной дистанции. Это дало повод некоторым горожанам переживать по поводу рисков дальнейшего распространения коронавируса.

Впрочем, организаторы ранее отмечали, что пускать внутрь будут по QR-кодам. Попасть на концерты могли только граждане, переболевшие COVID-19 или привитые от него.