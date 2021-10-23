Тавда, Свердловская область, 23 октября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В Свердловской области после заражения коронавирусом ушёл из жизни настоятель храма во имя свт. Николая Чудотворца г. Тавды протоиерей Сергий Циммер. Об этом написал в соцсетях глава Тавдинского городского округа Виктор Лачимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Смерть наступила 19 октября. Мужчина умер на 63-м году жизни в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

«Выражаю искренние слова глубокого соболезнования родным и близким Сергея Викторовича», — заключил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области сохраняется непростая ситуация с коронавирусом. А от COVID-19 ежедневно погибают десятки человек.