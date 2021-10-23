Москва, 23 октября, 2021, 07:28 — ИА Регнум. Сотрудники Пенсионного фонда России (ПФР), как и отделений «Почты России» продолжат работу с 30 октября по 7 ноября по обычному графику, то есть объявленные нерабочими дни не повлияют на выплату пенсий, сообщили 23 октября в ПФР.

Почта России

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Исключение составят 3 ноября, когда режим работы почтовых отделений будет сокращён на час, а 4 и 5 ноября считаются нерабочими праздничными днями по случаю Дня народного единства.

Как пишет «Российская газета», некоторые изменения могут произойти в работе клиентских служб ПФР, поэтому при необходимости посетить отделение фонда необходимо заранее уточнить графики работы служб.

Крупные банки в нерабочие дни будут работать по стандартному графику.

Как сообщало ИА REGNUM, последние дни октября и вся первая неделя ноября объявлены в России нерабочими в связи с распространением коронавируса. Власти регионов России самостоятельно определяют ограничительные меры для недопущения распространения COVID-19