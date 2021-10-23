Москва, 23 октября, 2021, 06:44 — ИА Регнум. Показатели заболеваемости COVID-19, вероятнее всего, снизятся к концу текущего года. Такой прогноз дала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По мнению специалиста, к концу года следует ожидать с большой вероятностью «более спокойных» цифр по заболеваемости.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Министерство промышленности и торговли России опровергло рассылку рекомендаций по QR-кодам в регионы России. Рекомендации регионам разрабатывались, но не были одобрены, и было принято решение их не выпускать.