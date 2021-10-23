Тегеран, 23 октября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. 22 октября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 124 928, причем 165 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 165 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 124 928», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 11 064 новых случая заражения COVID-19, при этом 1477 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 388 496 пациентов из общего числа 5 844 589 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе подчеркивается, что 4 422 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 50 373 488 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса, причем 28 291 777 человек на данный момент получили вторую дозу вакцины против COVID-19.